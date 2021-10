Stiri pe aceeasi tema

- Calin Bibarț (PNL), Primarul Municipiului Arad, a declarat joi, legat de criza naționala a energiei, ca „NU ESTE NORMAL, NU ESTE CORECT ca la nivel național sa nu fie niciun fel de intervenție și toate problemele legate de caldura furnizata catre populație sa ramana in sarcina autoritații locale! Inca…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea publica pe site-ul propriu situația la zi a claselor și unitaților de invațamant, unde elevii și /sau preșcolarii invața on-line din cauza cazurilor de infectare cu Covid 19. Tabelul a ajuns miercuri la poziția 83, unde se afla o clasa a X-a de la Colegiul…

- Nu mai are loc nimeni sub soare de grupul PNL și USR Plus din Consiliul Local Focșani ai carui membri, previzibil, s-au cocoțat joi din nou moț in toate consiliile de administrație ale unitaților de invațamant din municipiu. Nu mai puțin de 30 de proiecte au fost in acest sens pe ordinea de zi a […]…

- Primarul Cristi Misaila a convocat joi, 30 septembrie 2021, de la ora 10,00, Consiliul Local Focșani, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi sunt nu mai puțin de 101 proiecte de hotarare, incluse in secțiunea I a ședinței. Secțiunea a II-a include cinci adrese și o comunicare, iar secțiunea a III-a –…

- Cateva zile ne mai despart de momentul in care elevii se vor intoarce in bancile școlilor, noul an școlar urmand a debuta luni, 13 septembrie. Cat de pregatite sunt unitațile de invațamant din Focșani a aratat ieri primarul Cristi Valentin Misaila, in cadrul unei conferințe de presa, subliniind ca din…

- Cateva zile ne mai despart de momentul in care elevii se vor intoarce in bancile școlilor, noul an școlar urmand a debuta luni, 13 septembrie. Cat de pregatite sunt unitațile de invațamant din Focșani a aratat astazi primarul Cristi Valentin Misaila, in cadrul unei conferințe de presa, subliniind ca…

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, saptamana viitoare, proiectul referitor la documentația PUZ privind construcția unei stații electrice in extravilanul Focșaniului, pe strada Militari. Investiția propusa de o firma din București a trecut de avizele comisiilor de specialitate și mai are nevoie…

- Situația in care se afla Focșaniul odata cu decizia „de top” a majoritarilor PNL și USR PLUS din Consiliul Local de a batjocori bugetul municipiului a ajuns sa fie cunoscuta de inca o organizație sindicala. De aceasta data la nivel național, Sindicatul Național Pro Lex facand un apel la rațiunea (!)…