- Atenție ce surse folosiți pentru a va informa! Siteuri rusești copiaza imaginea ziarelor romanești pentru a dezinforma. „In contextul escaladarii conflictului militar din Ucraina, acordați o atenție deosebita surselor de informare pe care le accesați in mediul online! Atacurile cibernetice și tentativele…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza utilizatorii de internet asupra unor posibile mesaje false, prin care utilizatorii ar putea fi indemnați sa doneze bani pentru anumite cauze, in contextul invaziei rusești din Ucraina, noteaza Agerpres. DNSC spune ca hackerii vor exploata…

- ”Pentru a creste sansele de succes ale unui atac, infractorii cibernetici se folosesc de multe ori de context, de subiectele zilei care atrag audienta. In debutul pandemiei, am observat folosirea abundenta a subiectului Coronavirus in tentativele de frauda, iar acum, odata cu inceputul oficial al conflictului…

- Mai multi utilizatori din Romania au notificat Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC , in ultimele zile, cu privire la o noua tentativa de frauda pe WhatsApp. Este vorba despre mesaje primite nesolicitate, de obicei redistribuite, in care internautii sunt anuntati despre faptul ca urmeaza…

- Utilizatorii rețelei Instagram sunt vizați in ultimele zile de o campanie de tip phishing care se propaga prin intermediul mesajelor private, anunța Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Scopul este extragerea datelor de autentificare ale contului de la potențialele victime. Tehnicile utilizate…

- Dispeceratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o serie de atacuri informatice care se folosesc de identitatea vizuala a Companiei Nationale Posta Romana. Utilizatorii sunt anuntati prin SMS sau prin e-mail despre faptul ca urmeaza sa primeasca un colet, iar pentru…