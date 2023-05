Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor recheama 422.000 de vehicule sport utilitare in Statele Unite, din cauza unei defectiuni video care poate face ca imaginea camerei din spate sa fie afisata, chiar si dupa o reparatie anterioara a acestei campanii de rechemari, transmite Reuters. CITESTE SI Volodimir Zelenski se intalnește…

- Recent, șeful Volkswagen, Thomas Schafer, milita pentru mașinile cu zero emisii, susținand ca motoarele diesel și pe benzina sunt tehnologie veche. Nu toata lumea din industrie ii impartașește, insa, ideea. Spre exemplu, Gill Pratt, șeful Institutului de Cercetare Toyota, este de parere ca daca oamenii…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz a decis sa ii implice pe inginerii echipei sale de Formula 1 in procesul de concepere a unor vehicule electrice de masa mai eficiente, reducand cu un sfert perioada de dezvoltare si accelerand eforturile de a tine pasul cu liderul Tesla, transmite Reuters, informeaza…

- Ford a anuntat marti ca a decis sa taie preturile pentru vehiculul electric Mustang Mach-E si va redeschide comenzile, dupa o serie de reduceri de pret din partea rivalei Tesla, transmite Reuters. Al doilea producator auto american a informat, de asemenea, ca va extinde autonomia pentru modelele cu…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Toyota Motor Corp a inregistrat un nivel record al productiei sale globale in anul fiscal ce s-a incheiat la 31 martie 2023, depasind usor tinta sa de 9,1 milioane de vehicule, pe fondul atenuarii dificultatilor cu care s-au confruntat fabricile in urma deficitului de semiconductori, transmit Kyodo…

- Tesla majoreaza cheltuielile de capital, profitand de cresterea cererii de vehicule electrice.Tesla si-a revizuit in crestere estimarile privind cheltuielile de capital in 2023, producatorul auto american majorand productia la fabricile sale, pentru a profita de sporirea cererii de vehicule electrice,…

- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) se asteapta ca pana in a doua parte a deceniului vehiculele exclusiv electrice sa reprezinte peste 50% din noile vanzari, "cu mult inainte" de tinta sa din 2030 si preconizeaza sa aiba in productie o masina alimentata cu hidrogen in a doua parte a deceniului, a anuntat…