Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrația al Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara a decis, in ședința din 30 decembrie, ca directorul Dorel Gadinaru sa fie inlocuit din funcție de Daniel Stamatovici, fostul director comercial al aeroportului. Propunerea de inlocuire din funcție a fost a ministrului…

- Consiliul de Administratie al Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara a decis, intr-o sedinta care a avut loc joi, ca noul director executiv sa fie Daniel Stamatovici, cel care a ocupat functia de director comercial in aceeasi institutie. Stamatovici il schimba in functie pe Dorel…

- Omul liberalului Marcel Vela, Dorel Gradinaru, directorul general al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara, mai are de stat pe funcție mai puțin de o saptamana. Decizia a fost luata, astazi, de catre noul consiliu de administrație al aeroportului care s-a intrunit in prima ședința. Sorin…

- Potrivit datelor oficiale, remuneratia lunara bruta pentru Bogdan Ionut Artagea, numit director general provizoriu, a fost stabilita de Consiliul de Administratie la suma de 27.816 lei . Functia a fost acceptata in mod oficial de Bogdan Ionut Artagea incepand cu data de 13 noiembrie 2021, durata mandatului…

- Vicepremierul PSD in Guvernul Ciuca, Sorin Grindeanu, a venit sambata la Timișoara, unde a cerut o auto-evaluare de la directorului Aeroportului Internațional „Traian Vuia”. Grindeanu, care este și proaspat ministru al Transporturilor, spune ca este dezamagit de cum arata poarta de intrare in Timișoara…

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 10 noiembrie 2021, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara. Decizia este in linie cu așteptarile economiștilor din…

- Consiliul de Administratie al Romgaz l-a numit, marti, pe Aristotel Marius Jude in functia de director general al companiei pentru o perioada de patru luni, incepand din 15 decembrie 2021, se arata intr-un comunicat al SNGN transmis miercuri Bursei de la Bucuresti. Totodata, Razvan Popescu…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) va fi condusa in perioada urmatoare de catre Patriciu Madalin Rușeț, actualul director de exploatare. El a fost numit pe o perioada de patru luni pe postul parasit de Nicolae Bitea, care a demisionat din motive personale. Consiliul de Administratie al…