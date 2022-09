Director Moderna: Piaţa vaccinurilor pentru Covid-19 din SUA ar putea atinge 13 miliarde de dolari Vorbind la evenimentul anual de cercetare si dezvoltare al Moderna, Garay a spus ca intervalul se bazeaza pe ipoteze de pret de la 64 la 100 de dolari pentru un vaccin. Nivelul inferior al estimarii presupune, de asemenea, ca doar populatia cu risc ridicat din Statele Unite ar fi eligibila pentru rapel, respectiv aproximativ 82 de milioane de oameni. Nivelul superior al estimarii se bazeaza pe ideea ca toti cei 258 de milioane de adulti americani sunt eligibili pentru vaccinare si presupune ca jumatate ar primi vaccinuri. Oficialii americani au declarat ca aprovizionarea guvernului cu vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia se bazeaza pe importuri pentru trei sferturi din consumul sau de energie, ceea ce o face vulnerabila la actuala criza energetica a Europei. Adresandu-se sambata la forumul anual de afaceri Ambrosetti, ministrul Economiei Daniele Franco a spus ca datoria mare a Italiei i-a redus marja de manevra…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina va face ca 40 de milioane de persoane sa ajunga in situația de a nu-și putea asigura hrana și ca Africa subsahariana va fi cea mai afectata, potrivit Reuters. Statele Unite au obținut 4,5 miliarde…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- Administratia a anuntat la sfarsitul lunii martie ca va elibera o cantitate record de 1 milion de barili de petrol pe zi timp de sase luni din rezervele strategice, pastrate in caverne de sare scobite pe coastele din Louisiana si Texas. Statele Unite au vandut deja 125 de milioane de barili de petrol…

- Australia reintroduce plata angajaților care trebuie sa intre in carantina din cauza COVID-19, a declarat sambata premierul Anthony Albanese, in timp ce un nou val de infecții provocate de Omicron afecteaza țara. Australia se lupta cu o epidemie majora determinata de noile subvariante Omicron, BA.4…