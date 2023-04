Alina Cretu a fost intrebata, miercuri, la Prima News, cum ar trebui sa se incheie discutia intre ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu omologul sau din Ucraina, despre problema cerealelor din tara vecina. “Ar trebui sa o incheie cel putin cu rezultatele pe care le-au anuntat colegii nostri din Polonia. Aseara am primit o informatie ca inclusiv cei din Bulgaria se pregatesc cu propunere similara, si anume o limitare a importurilor. Asta poate fi facuta sub diferite forme, ori o interzicere temporara, o limitare pentru o anumita perioada a importurilor, iar in ceea ce priveste tranzitul, acesta…