Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, directorul Direcției Targuri și Oboare, care avea in responsabilitate și ștrandul municipal, a fost trimis in judecata, sub acuzația de ucidere din culpa in cazul copilului de 14 ani care s-a inecat pe 4 august 2014, sub ochii a sute de vasluieni. Singurul salvamar de serviciu nu l-a observat…

- O femeie din Tachira, Venezuela, a efectuat testul Covid acasa, la mijlocul lunii decembrie anul trecut. Deși rezultatul a fost unul pozitiv, femeia l-a ascuns și nu și-a anunțat familia, relateaza El Mundo , o decizie tragica pentru familia ei. Deși a susținut ca e simpla raceala, pana la sfarșitul…

- Un groaznic accident rutier petrecut acum cinci ani la Putna, in care a murit un copil in varsta de 9 ani, accidentat de o mașina condusa de un alt copil, un tanar in varsta de 18 ani, a fost soluționat de prima instanța de judecata.Judecatoria Radauți a stabilit ca șoferul vinovat de ucidere din ...

- In 27 iunie 2019, Curtea de Apel Brasov l-a condamnat pe omul de afaceri Remus Truica la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani in dosarul retrocedarii Padurii Snagov. In acelasi dosar, Printul Paul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. In 18 mai 2016,…

- Un fost ministru austriac de finanțe a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru rolul sau intr-un scandal de corupție de inalt nivel, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat de delapidare, primire de mita și falsificare de probe intr-un acord de vanzare…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct, ieri, dosarului in care un tanar de 22 de ani din Iasi a fost judecat pentru omor calificat. Condamnat in prima instanta la detentie pe viata, Razvan Butuc a ramas ieri cu sentinta primei instante. Potrivit legislatiei romanesti, Butuc va putea sa ceara eliberarea conditionata…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta finala in dosarul in care un rus a fost judecat pentru ca a incercat sa intre in Romania cu o identitate falsa. Condamnat in prima instanta la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare, barbatul a scapat in final cu o pedeapsa cu suspendare.