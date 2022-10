Stiri pe aceeasi tema

- Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Timisoara al Directiei Nationale Anticoruptie.

- UPDATE – ”Am luat act de retinerea pentru 24 de ore a directorului pentru intretinere al CNAIR, Florea Dascalu si propunerea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a acestuia. In functie de hotatarea instantei privind solicitarea DNA in aceasta speta si in conformitate cu legislatia muncii voi…

- Operațiune a procurorilor DNA din Timișoara, sambata. Oamenii legii l-au reținut pe Florea Dascalu, directorul Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in urma unui flagrant. Individul, spun anchetatorii,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 octombrie 2022, a suspectului Dascalu Florea, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din…

- Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost retinut de procurorii DNA Timișoara

- DNA Timișoara a dispus reținerea pentru 24 de ore și inceperea urmaririi penale in cazul lui Florea Dascalu, director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR . Suspectul a fost prins in urma unui flagrant, in momentul in care lua o mita de 10.000 de lei, informeaza…

- DNA Timisoara a dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 octombrie 2022, lui Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul CNAIR. Acest director din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 octombrie 2022, a suspectului Dascalu Florea, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din…