- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut investigatii intense despre City Insurance in ultimul an descoperind, astfel, ca un cont declarat in Elvetia, care ajuta ajuta compania la solvabilitate, nu exista, a explicat miercuri Valentin Ionescu, director general la ASF, dupa audierea in comisiile…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, a declarat, dupa audierea in comisiile de specialitate din Parlament, ca institutia a comunicat tot ce se putea in cazul City Insurance si a precizat ca sunt lucruri care nu pot fi facute publice. "Eu stiu ca sunteti interesati…

- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…

- Parchetul General a descins joi, 23 septembrie, la sediul central al companiei City Insurance intr-un dosar de delapidare, spalare de bani, fals si abuz in serviciu, potrivit unor surse citate de G4media . In acest dosar sunt vizate conducerea si actionariatul City Insurance, precum și persoane din…

- Vanzarile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitați) din totalul vanzarilor de mașini noi pana in 2024, pe cele mai importante șase piețe din Europa (Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania și Elveția), evoluție impulsionata de mașinile cu baterii. Segmentul de flota (B2B)…

- O noua lovitura data șoferilor de mafia asigurarilor RCA.Peste 4 milioane de romani ar putea ramane fara asigurarea obligatorie RCA și fara despagubiri in caz de accident auto, dupa ce City Insurance, cea mai mare companie de asigurari de pe piața, a ramas fara bani.Zeci de mii de dosare de daune zac…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

