- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial

- Curtea de Apel Bucuresti a confirmat cererea sefului interimar DNA, Nistor Calin, de redeschidere a anchetei in cazul lui Ioan Folescu, fostul sef PDL al Electrica, acuzat ca ar fi primit mita aproape 7 milioane de lei de la avocatul Doru Bostina ca sa ii acorde contracte de asistenta juridica.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, marti, o decizie in dosarul in care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD, stabilita la congresul partidului din 29 iunie.

- Liviu Dragnea a depus joi la Curtea de Apel Bucuresti, prin avocat, o cerere de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in dosarul in care fostul lider al social-democratilor contesta noua conducere a PSD, stabilita la Congresul din 29 iunie. In cadrul procesului aflat…

