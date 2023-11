”Un pod spectaculos din judetul Arges este foarte aproape de deschidere! Este primul pod metalic in arc de cerc cu calea de rulare la partea superioara construit pana acum in Romania”, a scris, sambata, Cristian Pistol, pe Facebook. Directorul CNAIR anunta ca podul din zona localitatii Podul Dambovitei, situat pe DN73, are o lungime de 170 de metri si o inaltime maxima de 31 de metri, iar constructia lui (finantata prin POIM) a durat 1 an si 6 luni. ”Acesta va prelua traficul rutier pe traseu istoric Rucar-Bran si va avea o contributie importanta la dezvoltarea economica a zonelor tranzitate de…