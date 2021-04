Directoarea teatrului Nottara: „Care este formula legală pentru a se achiziționa teste?” Marinela Țepuș (foto), directoarea teatrului Nottara, spune ca se pot respecta masurile de anul trecut, distanțare și purtatul maștii. „De ce nu putem sa jucam in aer liber? Este primavara, va veni vara, avem deja experiența anului trecut, in aceste spații se poate pastra distanțaarea, oamenii nu vorbesc la teatru, deci n-au cum sa improaște pe celalalt și, in plus, se poarta și masca”, a spus Marinela Țepuș la Europa FM. Ministerul Culturii lucreaza acum la un set de reguli pentru spectacolele din interior. Vor avea acces cei vaccinați, care au un test negativ sau care vor accepta sa faca un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor…

- Certificat de vaccinare, test negativ sau dovada ca persoana a trecut prin boala, reprezinta scenariile pe care la propune ministerul Culturii pentru organizarea festivalurilor in aceasta vara. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a spus la Europa FM, ca exista și varianta in care participanții sa…

- Numai spectatorii vaccinati sau vindecati de Covid-19 vor putea asista la primul Mare Premiu al sezonului din Formula 1, programat intre 26 si 28 martie in Bahrain, au anuntat responsabilii circuitului. „Fanii trebuie sa stie ca intrarea nu va fi autorizata decat persoanelor complet vaccinate (doua…

- Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai cunoscuți actori romani, are venituri consistente de la statul roman. De-a lungul timpului, acesta a fost actor de teatru, de film, a prezentat emisiuni de televiziune și a fost director de teatru. In varsta de 82 de ani, actorul are venituri anuale de aproximativ…

- Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a fost spitalizat dupa un accident petrecut in Elveția. Irronia sorții: spaniolul a fost lovit de o mașina in timp ce se deplasa pe bicicleta. El se afla in apropiere de casa sa din Lugano, iar potrivit ziarului spaniol Marca, Alonso a suferit multiple…

- Reprezentanții industriei de spectacole din Romania au organizat joi o conferința de presa pentru a anunța eșecul negocierilor cu Ministerul Culturii, referitoare la schema de ajutor pentru sectorul cultural. Artiștii, organizatorii de evenimente și ceilalți lucratori din domeniu susțin ca reprezentanții…

- Redeschiderea teatrelor bucurestene, anuntata ca fiind posibila incepand de luni, este marcata de incertitudine si emotie. Manageri de teatre au declarat luni pentru News.ro ca, pana la pranz, nu au primit ordinul oficial si recomandarile din partea autoritatilor, astfel ca sunt inca in asteptare,…

- Un medic din Galați, senator PSD, spune ca in timp ce alte state inaspresc restricțiile pentru combaterea pandemiei, Romania le relaxeaza. El face referire la decizia autoritaților din București de a redeschide restaurantele. Aurel Nechia spune ca Romania merge pe contrasens, cu toata viteza inainte,…