Stiri pe aceeasi tema

- Am decis sa scriu acest articol pentru ca am vazut in proiectul de buget propus, care se afla in stadiul de propuneri, cateva lucruri care mi-au sarit in ochi la o prima lectura a documentului PDF ,, Proiect-buget-municipiul-Bistrita-anul-2021 ”… Inainte sa intram in analiza problemelor identificate…

- Fabrica de medicamente Terapia din Cluj a inceput probele tehnologice in vederea posibilitații de a fabrica Favipiravir in țara. Imediat ce acesta posibilitate va fi confirmata, Terapia va incepe producția in Romania. Compania farmaceutica Terapia a anunțat intrarea in țara a unei noi transe de 1.165.000…

- CARANSEBEȘ – Proiectul “Gestionarea crizei sanitare COVID-19 in Municipiul Caransebeș”, depus anul trecut de Primaria Caransebeș in parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgența, a intrat in precontractare, ultima faza inainte de semnarea contractului de finanțare! Pe scurt, se vor achiziționa prin proiectul…

- Simona Halep s-a vaccinat impotriva Covid-19 chiar in ziua de Dragobete, atunci cand a mers la unul dintre centrele specializate pentru a se imuniza. Imediat dupa vaccin, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a declarat ca se simte bine și spera ca lucrurile sa ramana la fel. Ei bine, in continuare…

- Prefectura Suceava anunța ca s-a luat decizia ca trei localitați din județ sa intre in carantina, din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Astazi, 14.02.2021,…

- Gabriel L. a deschis o acțiune in instanța pe motiv ca reglementarile ar incalca prevederile legale și reprezinta "un tratament discriminatoriu și la rele tratamente, inumane si degradante”, potrivit Monitorul de Botosani .Deținutul a acuzat ca nu exista niciun ordin al Ministrului Sanatații care sa…