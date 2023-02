Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Targu Jiu, directoare a bibliotecii din județ, a fost gasita spanzurata in incinta institutiei. Femeia ar fi lasat un bilet de adio, prin care și-a explicat gestul extrem. ”La data de 28 februarie a.c., Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, prin apel de urgenta, cu privire la…

- Descoperire șocanta in interiorul Bibliotecii Județene din Targu Jiu! Directoarea instituției, Olimpia Bratu, a fost gasita spanzurata, marți dupa-amiaza, chiar in biroul sau. Femeia, in varsta de 52 de ani, a lasat un bilet de adio, care lamurește asupra cauzelor ce au dus la decizia fatala, bilet…

- Olimpia Bratu, directoarea Bibliotecii “Christian Tell” din Targu Jiu a fost gasita fara suflare in interiorul instituției publice unde era angajata. „La data de 28 februarie, Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata prin apel de urgența, cu privire la faptul ca in incinta unei instituții publice…

- Directoarea Bibliotecii Judetene din Targu Jiu, Olimpia Bratu, a fost gasita spanzurata, marti, in incinta institutiei. Ea ar fi lasat un bilet in care isi explica gestul, au spus surse judiciare pentru News.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Olimpia Bratu, directoarea Bibliotecii Județene „Christian Tell”, din Targu Jiu, a fost gasita spanzurata marți seara, in biroul sau de la instituție. Unul dintre agenții de paza, care a intrat in tura, a fost cel care a facut descoperirea și a sunat la poliție. La fața locului a fost gasit un bilet,…

- Componenta, despre care se crede ca ajuta la propulsarea unei rachete rusești, a fost scoasa la mal și ridicata de pompierii constanteni, care au precizat ca nu prezinta niciun pericol. Obiectul va fi predat Ministerului Apararii Nationale, potrivit News.ro . Potrivit sursei citate, componenta descoperita…

- O ucraineanca in varsta de aproximativ 55 de ani, refugiata de razboi, a fost gasita spanzurata intr-o unitate de cazare din Baile Olanesti, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Femeia, care ar fi fost ranita in bombardamentele rușilor, și-a pierdut fiul și soțul in razboiul…

- O femeie de aproximativ 55 de ani, de cetatenie ucraineana, a fost gasita, marți seara, spanzurata la un imobil din Baile Olanesti, unde era cazata. In urma incidentului, polițiștii valceni au deschis dosar penal pentru ucidere de culpa, transmite Agerpres. Politistii au fost sesizati in legatura cu…