Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența Piatra-Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de soț. Acesta a venit in vizita la spital, iar dupa discuții in contradictoriu, și-a injunghiat soția in cabinetul in care inca lucra, ea fiind asistent șef in Secția de Chirurgie.Surse…

- Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost externat, joi, in jurul orei pranzului, din Spitalul Floreasca, el ieșind din unitatea medicala fara a fi vazut de jurnaliștii aflați in fața unitații medicale.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- Problemele digestive, cardiace si neurologice, febra si afectiunile respiratorii la copii au dus la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in Ajun si in cele doua zile de Craciun, aproximativ 300 de pacienti/zi.Purtatorul de ...

- MedLife anunța semnarea achizi-ționarii pachetului integral de acțiuni al Spitalului OncoCard din Brașov, unul dintre cele mai mari și mai moderne centre de diagnostic și tratament oncologic din Romania și din CEE. Inființat in 2012, spitalul OncoCard se bazeaza pe un concept inovator de medicina integrativa…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța semnarea achiziționarii pachetului integral de acțiuni al Spitalului OncoCard din Brașov, unul dintre cele mai mari și mai moderne centre de diagnostic și tratament oncologic din Romania și din CEE. Infiintat in…

- Noi achiziții pentru baza materiala medicala a Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș In bugetul aprobat pentru anul 2019, Consiliul Județean Maramureș a prevazut, pentru Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, achiziționarea unor materiale de natura medicala, esențiale bunei desfașurari…

- Presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, a declarat ca sumele de bani alocate pentru spitalele din Brasov de catre Ministerul Sanatatii sunt mult prea mici in comparatite cu valoarea echipamentelor care ar trebui achizitionate in unitatile medicale. Din aceasta cauza Consiliul Judetean va cofinanta…

- Presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, a declarat ca sumele de bani alocate pentru spitalele din Brasov de catre Ministerul Sanatatii sunt mult prea mici in comparatite cu valoarea echipamentelor care ar trebui achizitionate in unitatile medicale. Din aceasta cauza Consiliul Judetean va cofinanta…