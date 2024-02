Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual CE.

- "La 12 februarie, s-a publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European si a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE in ceea ce priveste recunoasterea calificarilor profesionale ale asistentilor medicali generalisti formati…

- In incercarea de a avea rezultate bune la locul de munca, tot mai multe companii au inceput sa introduca programe de terapie pentru angajați. La ședințe individuale sau intalniri de grup, oamenii sunt invațați cum sa iși gestioneze emoțiile. Potrivit unui studiu european, peste 30% dintre romani au…

- Vin vești importante pentru angajați! Uniunea Europeana obliga Guvernul Romaniei sa introduca un venit minim european care sa permita oricarui cetațean sa traiasca decent. Ministerul Muncii a anunțat ca se lucreaza la acest proiect, Uniunea Europeana recomandand chiar și doua formule de calcul…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat o noua directiva care prevede obligativitatea asigurarii tuturor vehiculelor, inclusiv a celor parcate și neutilizate. Directiva se aplica deja in Italia, acolo unde de la data din 28 decembrie 2023 toate vehiculele cu motor trebuie sa fie asigurate, dar, mai ales, cele…

- 2024 este anul in care in jumatate de planeta se organizeaza alegeri. Aproape 4 miliarde de oameni, din 70 de țari, vor merge la urne. De la cea mai mare forța de pe mapamond (SUA) la cea mai populata țara (India), de la cel mai mare bloc comercial (Uniunea Europeana) la teritoriul care intruchipeaza…

- Apar detalii cheie privind cauza incendiului de la Ferma Dacilor, unde nu mai puțin de opt oameni au murit arși de vii. Deși patronu Costel Dinicu a acuzat ca la mijloc e vorba de o mana criminala, ca focul a fost pus intenționat, angajații sai susțin altceva.Surse judiciare spun ca primii salariați…

- Majoritatea romanilor sprijina libera circulație a cetațenilor europeni și au o imagine pozitiva despre Uniunea Europeana. Ei declara majoritar ca au incredere in construcția europeana și considera ca lucrurile se indreapta in direcția corecta in Uniune. O mare parte dintre romani (57%) continua sa…