Directiile pentru Protectia Copilului din mai multe judete au ramas fara bani de salarii si cheltuieli pentru facturi

Stiri pe aceeasi tema

- „Daca un educator sa zic ca a avut un salariu de 1200-1300, maximum 1500 de lei pe luna, in momentul de fața are 2200-2300 de lei. Deci oricum este o diferența foarte mare”, spune Maria Vass,director DGASPC Covasna. 90% din bani trebuie acoperiti de Guvern, iar restul de 10% de Consiliile Judetene.…

- Longevivul director al Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului, Calin Puia, a fost mutat din funcția de director general al acestei instituții, pe perioada in care este cercetat disciplinar.

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.…

- Salariații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului au primit cu multa tristețe vestea ca Florin Croitoru, colegul lor, a plecat spre Veșnicie la doar 39 de ani. Florin Croitoru a luptat cu o boala crunta, care i-a pricinuit multa suferința și care i-a fost fatala.…

- Trei persoane si-au depus candidatura la selectia organizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru postul de director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Este vorba de actualul interimar Lau...

- Ministerele din guvernul Dancila și mai multe filiale PSD din țara au reacționat dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, transmițand mesaje de susținere…

- Intrebat daca are emotii in asteptarea sentintei de pe data de 8 iunie, liderul PSD a spus ca "oricine are emotii". "Da, eu, cum am afirmat in permanenta, mi-am sustinut si imi sustin cu tarie nevinovatia mea si sper ca orice s-a discutat in timpul, pe parcursul procesului, sa fi convins judecatorii…