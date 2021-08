Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a cerut luni Directiilor de Sanatate Publica din tara sa verifice stocurile de materiale si echipamente de protectie necesare din spitale in contextul cresterii numarului de cazuri de Covid-19, noteaza News.ro. Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate…

- Ministerul Sanatatii a cerut luni Directiilor de Sanatate Publica din tara sa verifice stocurile de materiale si echipamente de protectie necesare din spitale in contextul cresterii numarului de cazuri de Covid-19.

- Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.057 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.117 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 104 cazuri noi de…

- Au fost raportate 72 de noi infectari in ultimele 24 de ore. Au mai fost raportate 5 decese dintre care doar 2 sunt atribuite in ultimele 24 de ore, celelalte fiind mai vechi și raportate abia acum.Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.539 de cazuri de persoane infectate…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 33 de cazuri de COVID-19 in Romania, iar doua persoane au decedat, la Sibiu și la Neamț. Un deces neraportat la momentul producerii lui, in Cluj, a fost raportat duminica. Pana duminica, in Romania au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul…

- La aceste cifre se mai adauga raportarea a altor 260 de decese anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatații, de catre Direcțiile de Sanatate Publica din țara, in urma verificarilor efectuate. In spitale, numarul total de persoane…

- Magdalena Ciobanu, director general in Ministerul Sanatatii, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca 178 din cele 243 de spitale care ingrijeau si pacienti cu noul coronavirus sau exclusiv pacienti cu COVID au solicitat avize pentru cresterea numarului de paturi pentru pacientii non-COVID.…

- 121 de cazuri noi de COVID, 320 de pacienți la ATI și 90 de decese raportate in ultimele 24 de ore. 82 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatații, de catre Direcțiile de Sanatate Publica din țara, in…