- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 27 cazuri noi de infectare (din care 3 pacienți testati in laboratoare privat și 7 pacienti testați in unitați sanitare din alte județe). Pacienții au varste intre 19 ani și 88 de ani. Autoritațile…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 25 cazuri noi de infectare (din care 5 pacienti testați in laboratoare privat și 3 pacienți testați in unitați sanitare din alte județe). Pacienții au varste intre 14 ani și 86 de ani. In ceea ce…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 31 cazuri noi de infectare (din care 9 pacienti testati in laboratoare private si 1 pacient intr-o unitate sanitara din alt judet). Pacienții au varste intre 12 ani și 86 de ani. Autoritațile mai…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 11 cazuri noi de infectare (din care 2 pacienti testati in laboratoare private). Pacienții au varste intre 18 ani și 86 de ani. Autoritațile sanitare au confirmat astazi și doua decese. Este vorba…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 25 cazuri noi de infectare, din care 11 pacienți testați in laboratoare private. Pacienții au varste intre 6 ani și 86 de ani. Anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. Autoritațile sanitare…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 34 cazuri noi de infectare, din care 7 pacienți au fost testați in laboratoare private. Pacienții au varste intre 11 ani și 87 de ani. Anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. Potrivit autoritaților…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 13 cazuri noi de infectare. Pacienții au varste intre 36 ani și 73 de ani. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Tot astazi autoritațile sanitare au confirmat doua decese. Este vorba despre…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 42 cazuri noi de infectare (din care16 pacienti testați și diagnosticați in laboratoare private și 2 in unitați sanitare din alte județe. Pacienții au varsteintre9 aniși86 de ani. Ancheta epidemiologica…