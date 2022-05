Direcția pentru Apărarea Constituției desființează MAE ! Raportul Direcției Generale pentru Apararea Constituției din cadrul Serviciului Roman de Informații privind activitatea ministeriala pe anul 2021 a ajuns acolo unde ”nu trebuia”. Dar daca tot s-a aflat poate unul dintre cele mai ascunse secrete ale sistemului – și anume intocmirea unei astfel de evaluari anuale interne, minister cu minister! – barem sa profitam […] The post Direcția pentru Apararea Constituției desființeaza MAE ! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 4 mai, ca se opune ca razboiul din Ucraina sa devina ”un conflict inghețat”. Zelenski a declarat ca dezaproba ”un conflict inghețat” cu Rusia in timpul unui discurs video la summitul Consiliului CEO al Wall Street Journal, arata BBC. Liderul de la…

- In contextul ultimelor atacuri de pe teritoriul Transnistriei, o serie de apropiați ai regimului Zelenski au susținut ca Republica Moldova trebuie sa se implice in conflictul transnistrian, un razboi rece, inghețat de zeci de ani. Ziarul The Jerusalem Post scrie despre arsenalul din satul Cobasna, ramas…

- O echipa pirotehnica din cadrul Serviciului Roman de Informatii face verificari, vineri dimineața, dupa ce o persoana a anuntat ca la bordul unei aeronave care urma sa decoleze de pe Aeroportul „Henri Coanda” a fost plasata o bomba. Pasagerii au fost debarcati. „In aceasta dimineata, in jurul orei 06.00,…

- "Parte a Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, Serviciul Roman de Informatii si-a consolidat misiunea de pilon al sigurantei nationale in cei 32 de ani de activitate, prin profesionalism si capacitatea permanenta de modernizare si adaptare. Situatia complexa generata…

- "Cu prilejul aniversarii Serviciului Roman de Informații, dorim reprezentanților principalei instituții de securitate naționala sanatate, creșterea performanței profesionale, putere de munca și daruire, precum și multe realizari de excepție in importanta misiune de protejare a statului roman, a drepturilor…

- Serviciul Roman de Informatii anunta, miercuri dimineața, intr-un comunicat, ca incepand de ieri, 1 martie 2022, domnul colonel doctor Valeriu Gheorghita va face parte din echipa medicala a Serviciului Roman de Informatii, preluand functia de manager al Spitalului Clinic de Urgenta “prof. dr. Agrippa…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM. „In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fața locului s-au deplasat polițiști…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații, senatorul liberal Cristian Chirteș, a participat joi, 17 februarie, la o dezbatere pe marginea Legii comunicațiilor electronice nr. 532/2021, la invitația senatorului Rodica Boanca, președintele Comisiei…