La Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu in trei spitale militare se redeschid secții destinate pacienților diagnosticați cu Covid-19, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. ”Avand in vedere cresterea numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 la nivel national, Directia medicala a MApN a dispus unitatilor sanitare din subordine verificarea capabilitatilor de suport COVID-19 pentru a permite reoperationalizarea prompta a acestora in termen de maximum 72 de ore de la solicitare si obtinerea autorizatiilor necesare pentru sprijinirea eforturilor autoritatilor locale si centrale de limitare a raspandirii…