Direcția de Taxe și Impozite Giurgiu a început anul cu…o pauză! Ghișeele, închise până pe 10 ianuarie (video) In loc sa ajute, tehnologia mai mult incurca la Giurgiu, acolo unde sistemul informatic cu care lucreaza Direcția locala de Taxe și Impozite a determinat inchiderea ghișeelor instituției. An de an, primele zile lucratoare din ianuarie aduc cozi la ghișelele Direcției de Taxe și Impozite, acolo unde cea mai mare parte a pensionarilor se grabesc sa-și plateasca darile pentru tot anul, impulsionați de bonificația acordata de autoritați. Nici acest an nu a fost o excepție, astfe ca luni, 3 ianuarie, la primele ore se formasera deja cozi la toate punctele de incasare ale DITL Giurgiu. Incasarea, insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

