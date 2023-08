Stiri pe aceeasi tema

- Emese Esztero, cea care a stat 18 luni interimar la conducerea Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara e acum confirmata pe post, in urma unui concurs organizat de primarie. Ea activeaza de ani buni in sistemul de asistența sociala, in diferite domenii ale acestui sector. Conform municipalitații,…

- Horațiu Clepan din nou director la APM Alba: A promovat concursul organizat de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Horațiu Clepan din nou director la APM Alba: A promovat concursul organizat de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Horațiu Clepan este noul director executiv al Agenției…

- Cauza este disjunsa din dosarul fostului director al Agentiei Romane pentru Salvarea Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM , Daniel Manole. Reamintim ca tot in legatura cu acest dosar, la inceputul anului, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus…

- La Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara se organizeaza in sfarșit un concurs pentru gasirea unui director general. Postul este ocupat interimari inca de la inceputul anului trecut de Esztero Emese, angajata de peste 20 de ani la DASMT.

- Primaria Timișoara anunța ca, in perioada 10 – 30 iulie, se vor face reparații la fațada de sticla a fostului sediu al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara (DFMT). Pentru siguranța, traficul in zona va fi inchis.

- Fostul șef al Directiei stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu, critica faptul ca sectorul IT are printre cele mai mari venituri din economie și totuși beneficiaza de eliminarea impozitului pe venit, iar oamenii din industrii care beneficiaza de eliminarea CASS se bucura de asistenta sanitara…

- Primaria Timișoara are, incepand din 8 iunie, o noua organigrama. Precedenta a trebuit modificata ca urmare a unei decizii judecatorești, astfel incat sa fie gasit un post de director pentru Culița Chiș. Este a treia organigrama pe care au aprobat-o consilierii locali din Timișoara in acest mandat.

- Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara și din Serviciile Publice Aflate in Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara a trimis catre Primaria Timișoarfa o plangere prealabila impotriva unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a funcției…