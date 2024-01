Diplomele de absolvire ale studenților, cu cod QR și supliment Europass în limba engleză Potrivit unui proiect al Ministerului Educației , diplomele de absolvire ale studenților vor avea ca element distinctiv un cod QR și un supliment Europass in limba engleza. Proiectul, aflat in consultare publica, aproba tipurile de conținut și formatul actelor de studii eliberate absolvenților inmatriculați in anul I de studii, incepand cu anul universitar 2023 – 2024. De asemenea, se aproba formatul suplimentului la diploma, care va fi eliberat tuturor absolvenților incepand cu anul universitar 2024 -2025. ”Prin Proiect de act normativ se aproba tipurile de conținut și formatul actelor de studii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

