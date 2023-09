Stiri pe aceeasi tema

- Neinscrierea in inventar a tuturor arborilor marcati, nerespectarea naturii produsului la alegerea arborilor de extras sau inscrierea unui diametru si/sau inaltimi neconforme cu realitatea vor conduce la intocmirea unui dosar penal, pe loc, precum si la confiscarea mijlocului de transport cu care s-a…

- Cotele de sacrificare a urșilor bruni pentru anul viitor vor fi discutate in aceasta toamna de reprezentanții Guvernului cu cei ai Academiei Romane, a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, luni, la Iasi, conform Agerpres.

- Noul Cod Silvic se va afla in dezbatere publica in perioda 21-23 august. Aprobarea noului Cod Silvic este unul dintre angajamentele pe care PNL și le-a luat prin Programul de guvernare, iar protejarea padurilor Romaniei și extinderea suprafețelor impadurite sunt prioritați ale ministrului liberal al…

- Introducerea de date si fotografii false in SUMAL – Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase – va fi asimilata infractiunii de fals in declaratii si se va sanctiona cu inchisoare de pana la cinci ani, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, anunț important in cadrul unei conferințe de presa! Potrivit declarațiilor facute de acesta, o acțiune facuta de unii angajați din Romania, i-ar putea trimite la inchisoare. Iata despre ce este vorba și ce trebuie sa faca aceștia pentru a evita…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor in privința efectelor introducerii normei de poluare Euro 7 asupra industriei auto din Romania, in contextul in care Comisia Europeana a stabilit ca standardul Euro 7 pentru automobilele noi sa intre in vigoare…

- Senatul a adoptat, ieri, un proiect de lege inițiat de parlamentarii USR, susținut de PNL și neafiliați, care vizeaza completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic cu scopul limitarii exploatarii fondului forestier din județul Ilfov „strict” la acele tipuri de taieri care au rolul de a asigura…

