Diplomați români racolați de agenții ruși Kuzmin și Chenko! ”Gafa diplomatica! Romania trimite bani in Donețk și Luhansk” titram ”lovitura” din 9 martie. Una care a avut urmarile scontate… Astfel ca, in timp ce ”partea romana” a incercat sa mușamalizeze ”cu orice preț” – la propriu! – declanșarea acestui scandal diplomatic fara precedent, partenerii strategici americani au trecut deja la ”next level” al anchetei. […] The post Diplomați romani racolați de agenții ruși Kuzmin și Chenko! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraineni și austrieci au protestat joi in fața Ministerului de Externe din Viena, cerand sancțiuni severe contra Rusiei. In jur de 200 de ucraineni și austrieci s-au adunat joi de dimineața, cu steaguri și pancarte pe care scria „Opriți razboiul”, in fața Ministerului Afacerilor Externe. Au povestit…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, convocat la sediul MAE Foto: mae.ro Ministrul de externe Bogdan Aurescu a dispus astazi convocarea ambasadorului rus în România, in contextul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia…

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoasterea ilegitima de catre Rusia a asa-numitelor „republici” separatiste Donetk si Luhansk, precum si in linie cu demersurile de acelasi tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Klaus Iohannis a reacționat la intervenția militara a Rusiei in Ucraina. Președintele „condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federației Ruse impotriva Ucrainei”, se arata intr-un comunicat transmis vineri dimineața. Iata comunicatul integral transmis de administrația prezidențiala: „Aceasta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la TVR, ca o pozitie neutra in cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu ar feri Romania de „o posibila invazie din partea unui vecin mai puternic”, ci doar ar prinde-o nepregatita. Dincu le-a transmis celor care sustin neutralitatea…

- Ultima saptamana a adus o escaladare rapida a conflictului Rusia-Ucraina, iar in buza razboiului nu stau doar soldații cu arme in mana, ci și romanii care au trait o viața de-a lungul graniței cu Ucraina, in sate de cateva mii de locuitori, tulburați acum de un conflict strain de ei. Libertatea a vorbit…

- Președintele romaniei, Klaus Iohannis, a enunțat poziția Romaniei vizavi de recunoașterea de catre Federația Rusa a republicilor Donețk și Lugansk, care, spune Iohannis, este „o incalcare flagranta a dreptului internațional”. „Romania condamna cu fermitate recunoașterea de catre Federația Rusa a „independenței”…

- Pubicația moscovita Nezavisimaia Gazeta admite, in contextul recentei intalniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca ”Rusia a oferit Occidentului motive pentru un optimism prudent”. ”Trupele rusești participante la exercițiile militare care neliniștesc…