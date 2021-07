Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA investigheaza imbolnavirea mai multor angajați și diplomați de la ambasada sa din capitala Austriei, Viena. Peste 20 de oficiali au raportat simptome similare cu „sindromul Havana”, o boala misterioasa, de cand președintele american Joe Biden a preluat mandatul, in ianuarie, relateaza BBC.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat miercuri, la Geneva, ca China incearca din greu sa se proiecteze ca o natiune responsabila in ceea ce priveste pandemia de coronavirus, dar a pus la indoiala faptul daca Beijingul a incercat cu adevarat sa inteleaga originea pandemiei de COVID-19, relateaza…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Summitul NATO are loc luni la Bruxelles, cu participarea fizica a liderilor țarilor aliate. La Summit vor fi puse in discuție subiecte ce țin de noul concept strategic al Alianței pana in 2030, Rusia, China, consolidarea dezvoltarii tehnologice, combaterea schimbarilor…

- Cel putin 11 persoane au murit duminica intr-o explozie masiva a unei conducte de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat, citata de CNN si digi24.ro. Alti 37 de oameni sunt in stare grava la spital, potrivit unui bilanț provizoriu.

- Washingtonul investigheaza ceea ce par a fi niște misterioase atacuri energetice care s-ar fi petrecut chiar in apropierea Casei Albe. Arma este necunoscuta. Sursa este necunoscuta. Suspiciunile s-au indreptat catre Rusia și China și au aparut discuții despre o arma cu microunde sau chiar o bomba cu…

- Gravitatea atacului este subliniata si de presedintele SUA. Compania Colonial Pipeline asigura 45% din alimentarea cu gazolina, motorina, benzina si kerosen a Coastei de Est a Statelor Unite. Conducta se intinde pe o lungime de aproape 9.000 de kilometri, iar transportul de combustibil a fost intrerupt…

- In timp ce administrația Biden lanseaza un apel global pentru ”a contracara autocrația”, Beijingul și Moscova dau de ințeles ca sunt pregatite sa creeze un front comun indreptat impotriva Occidentului. Concluziile sunt evidente: Washingtonul nu iși poate permite sa scape din vedere riscurile geopolitice…

- Cei zece diplomati americani declarati indezirabili de Moscova ca raspuns la expulzarea, saptamana trecuta, a unor diplomati rusi aflati la post la Washington vor trebui sa paraseasca Rusia inainte de 21 mai, a anuntat miercuri diplomatia rusa, potrivit AFPcitata de Agerpres. Un inalt responsabil…