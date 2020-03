Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un diplomat care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu coronavirus. Diplomatul a prezentat unele simptome ușoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine. Au fost dispuse…

- Ministerul roman de Externe a anunțat, astazi, primul cetațean roman mort din cauza infecției cu coronavirus. Acesta a murit in Italia, cea mai afectata țara din Europa de COVID-19.UPDATE | O femeie in varsta de 80 de ani din orașul Borsa (Maramures) a murit in Italia dupa ce a fost infectata cu COVID-19.…

- Traficul de frontiera va fi, temporar, suspendat, in anumite puncte comune cu Serbia, in urma unei decizii luate de oficialii din țara vecina.Astfel, activitatea din aceste puncte ale frontierei cu Romania a fost suspendata, temporar, incepand cu joi dimineața. Anunțul a fost facut de catre purtatorul…

- Pana la acest moment, aproximativ 30 de romani au anunțat misiunile diplomatice și consulare din Italia ca se afla acolo ca turiști sau in tranzit, solicitand ajutorul pentru a se intoarce acasa. Situația s-a agravat, in Italia, țara aflata in carantina, iar epidemia caștiga teren și in alte țari. Italia…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…