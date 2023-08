Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar polițist afirma sambata, intr-o postare de pe pagina sa de socializare, ca in urma unor divergențe cu un judecator ICCJ a fost chemat la București in biroul șefului DGA unde a fost certat și unde i s-a spus ca poate va comite vreo infracțiune și va fi judecat chiar de judecatorul ICCJ și „nu…

- Scandalul a inceput dupa ce un tanar polițist de la Direcția Generala Anticorupție a povestit pe internet ca a fost chemat de șefii instituției sa dea explicații dupa ce judecatorul i-ar fi cerut sa ii fotografieze buletinul in sala de examen odata ce a aflat ca acesta este polițist. Povestea…

- Un tanar polițist afirma sambata, intr-o postare de pe pagina sa de socializare, ca in urma unor divergențe cu un judecator ICCJ a fost chemat la București in biroul șefului DGA unde a fost certat și unde i s-a spus ca poate va comite vreo infracțiune și va fi judecat chiar de judecatorul ICCJ și „nu…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 13140 212 2020 care a fost stramutat la Bucuresti de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Dupa ce Tribunalul a admis actiunea in revendicare formulata de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral pentru terenul de circa 500 de metri patrati,…

- Mitica și Bogdan Dragomir ar fi construit un imobil pe un amplasament in litigiu. Cei doi au fost cumparatori de buna credința, iar vanzatorii fac parte din Clanul Stemabil (fiul lui Maria Campina – ghicitoarea) și Clanul Buzea (fiul lui Brațara – ghicitoarea), transmit sursele citate. Miercuri dimineața,…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Romana, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție , au descins la 35 de locuințe din municipiul București și județul Ilfov,…

- Afaceristul Claudiu Florica, fostul sef al Fujitsu Romania, a fost lovit de o mașina pe trotuar in București. In urma cu doi și jumatate el a fost achitat in dosarul Microsoft 2. Florica e acum internat la Spitalul Universitar. El ieșea de la frizerie cand a fost lovit, in jurul orei 10.00, pe trotuarul…

- SC Est Capital D.V. SRL este controlata de Impresa Tre Colli SPA, din Italia, de Sisteme Internationale de Afaceri SA, din Bucuresti, si de Cristian Ion Serghie, din Eforie. Sisteme Internationale de Afaceri SA este controlata de Masterjob Consultanta SA, din Bucuresti, si de Valentin Gheorghe Ionescu.…