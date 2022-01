EXISTA ASA CEVA? „Numesc «erata etica» enuntul corector prin care un individ sau o colectivitate recunoaste si regreta un act reprobabil din viata sau istoria sa. Ea este menita sa repare in plan simbolic, prin asumarea unei vini, o eroare de comportament care surpa increderea noastra in valorile comune ale umanitatii. Propunandu-si sa redobandeasca claritatea […] Articolul Dintr-un „Caiet de ricosat ganduri” (II) apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .