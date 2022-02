Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirma ca un razboi pe teritoriul Romaniei este, in acest moment, exclus, asa cum o arata toate analizele NATO, iar probabilitatea unui atac asupra tarii noastre „tinde spre zero”. „In principiu, toate analizele pe care le face NATO si le facem si noi impreuna…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

