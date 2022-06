Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea Formatului "Bucharest Nine" Ministrul apararii, Vasile Dîncu. Foto: Cristina Moise RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul apararii nationale, Vasile Dîncu, a participat, aseara, la reuniunea în sistem videoconferinta a ministrilor apararii din statele membre ale Formatului…

- Numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000, a declarat, luni, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu. El a participat la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE). Generalul-maior Cristian Dan, comandant al HQ…

- Expertul militar Hari Bucur-Marcu critica dur raspunsul ministrului Apararii Nationale, Vasile Dincu, la intrebarea: „Ce ar insemna pentru Romania daca Rusia ar folosi inclusiv arme nucleare tactice?” Dincu a sustinut ca „nu crede ca exista acum acest pericol”. Ministrul Apararii raspunde criticilor:…

- Ministrul Apararii naționale, Vasile Dincu, va fi prezent, luni și marți, alaturi de lotul Armatei Romaniei, la festivitațile de deschidere a Jocurilor Invictus organizate anul acesta la Haga, in Olanda.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a vizitat, ieri, societatea Aerostar SA din Bacau. Evenimentul survine la o luna dupa ce ministrul Economiei a vizitat compania bacauana. Atunci, deminitarul a precizat ca i-a transmis o invitatie omologului sau de la Aparare pentru a vizita, impreuna, compania Aerostar.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunța ca Romania va produce drone și de mini-submarine. Dancu vrea sa cumpere și un scut anti-racheta.”Am vazut intenția Germaniei, care este una foarte interesanta, privind achiziția Iron Dome. Fața de scutul de la Deveselu, Iron Dome este un sistem mobil de rachete,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dancu, spune spune ca nu vede niciun pericol pentru Romania, in contextul conflictului din Ucraina, țara vecina, insa, in situația in care am putea avea Rusia vecina nu ar fi „un lucru simplu”.

- Ministrii afacerilor externe si ai apararii din Uniunea Europeana au adoptat, luni seara, o strategie proprie de aparare a blocului comunitar, complementara insa cu cea a NATO. Inițiat dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, planul de aparare al Uniunii conține masuri concrete ce vor fi luate,…