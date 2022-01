Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat duminica, la Constanta, ca in Kazahstan este “o bulversare a ordinii constitutionale”, Romania nefiind deocamdata implicata in niciun fel in respectiva zona. Dincu a afirmat ca orice eveniment petrecut in Kazahstan “impacteaza” negocierile pe care…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, sustine ca Rusia nu este o amenintare directa pentru Romania, in acest moment, dar este o amenintare pentru securitatea din zona, precizand ca tara noastra trebuie sa fie tot timpul pregatita pentru orice. Vasile Dincu a fost intrebat, vineri, la Digi 24,…

- Negocierile politice sunt cheia rezolvarii situatiei de la granita Ucrainei Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul apararii, Vasile Dîncu, spune ca în acest moment nu exista riscul unui conflict armat în regiune.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare oficiala pentru aprobarea formala a achizitiei aeronavelor aflate in excedentul Fortelor Aeriene Regale Norvegiene.Suma totala a achizitiei este de 454 de milioane de euro fara TVA - 354 de milioane sunt pentru procurarea…

- Vasile Dincu, ministrul al apararii, a declarat vineri seara, la Digi24 , ca Alianța Nord-Atlantica, din care face parte si Romania, este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin este un pericol pentru…

- Rusia reprezinta in acest moment o amenințare pentru intreg spațiul estic la NATO, inclusiv pentru Romania, in contextul actualelor tensiuni cu Ucraina, dar Alianța Nord-Atlantica este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, a declarat noul ministru al apararii, social-democratul…

- Pe 3 decembrie, la nivel mondial, s-a sarbatorit Ziua Internaționala a Persoanelor cu dizabilitați. Romania a punctat acest moment printr-un eveniment la care au participat oficialitați ale guvernului, inclusiv premierul Nicolae Ciuca, alaturi de Vasile Dincu, Ministrul Apararii și Ministrul Sportului,…

