Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu și Florin Cițu au participat impreuna la un eveniment, au aratat o atitudine foarte prietenoasa și au dat de ințeles ca PSD și PNL, partidele pe care cei doi le conduc, au ajuns la o ințelegere. “Știm ca am greșit. Voi mai mult, ca ați fost la putere”, a declarat, zambind, Ciolacu, la…

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri ca discuția de aseara cu liderul PSD Marcel Ciolacu a fost „una buna” și chiar daca intre cele doua partide nu este totul roz, liderii dau dovada de responsabilitate. Liderul PNL s-a aratat dezamagit de declarația lui Dacian Cioloș care a spus ca varianta Florin…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca sedinta conducerii partidului in care se va decide cu cine va face majoritate partidul va avea loc luni si a precizat ca UDMR va face parte din orice formula de guvernare. Citu l-a atacat pe Dacian Ciolos, pentru afirmatia acestuia potrivit careia…

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat miercuri, inainte de a merge la negocierile cu cei de la USR ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis și a mai precizat ca „mergem cu mandat de guvernare in jurul PNL, asta inseamna premier liberal”. Premierul interimar a mai spus ca va avea negocieri și…

- Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat miercuri, înaintea negocierilor cu USR, ca ”matematic avem voturile necesare pentru a trece guvernul”. ”Vedem ce au de spus și colegii noștri, avem un program de guvernare și toate principiile liberale sunt pe masa. (...)…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca formațiunea sa va merge in Parlament cu un guvern minoritar PNL-UDMR și a solicitat „responsabilitate politica” din partea USR și PSD pentru a investi guvernul propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. El a respins o cooptare la guvernare a USR sau…

- Dacian Ciolos, presedintele USR PLUS, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, dupa ce motiunea de cenzura impotriva guvernului Florin Cițu a fost adoptata , ca are varianta reinceperii discuțiilor cu PNL pentru formarea unui nou executiv sau pe cea a ramanerii in opoziție, informeaza News.ro…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, a declarat, vineri seara, intr-o intervenție la Digi24 ca atat el cat și Dan Barna au incercat sa ia legatura cu președintele Klaus Iohannis in momentul in care s-a declanșat criza in coaliția de guvernare, dar nu au reușit sa vorbeasca cu el. „Nu am discutat…