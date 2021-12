Dincolo de retorica oficială și de analizele experților: cum se vede amenințarea armatei lui Putin prin ochii românilor care trăiesc în Ucraina ​Într-un context în care se vorbește tot mai apasat despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, am vrut sa aflam cum se vad lucrurile din poziția românilor care traiesc în aceasta țara. Românii reprezinta a treia cea mai numeroasa etnie din Ucraina. Am stat de vorba cu câțiva dintre aceștia iar perspectivele lor sunt uneori diferite de narațiunile oficiale pe acest subiect.



De mai bine de o luna, de când Putin a trimis peste 100 de mii de militari și armament la granița cu Ucraina, se vorbește apasat despre posibilitatea unui nou razboi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va suporta consecințe grave și costuri masive daca președintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat Grupul celor Șapte State. Reuters noteaza ca serviciile de informații americane evalueaza ca Rusia ar putea planifica o ofensiva pe mai multe fronturi asupra Ucrainei inca de anul viitor,…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Kremlinul și un oficial al Casei Albe, au anunțat vineri ca președintele SUA, Joe Biden și cel rus, Vladimir Putin vor discuta, marți, intr-o teleconferința, pe tema conflictului de la granița Rusiei cu Ucraina, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- Anunțul autoritaților de la Kiev privind „iminența” unui atac din partea Rusiei nu a produs panica in randul populației din Ucraina, care pare sa se fi obișnuit cu starea de conflict permanent din ultimii 7 ani, spune politologul ucrainean de origine romana Marin Gherman. Acesta detaliaza, intr-un interviu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…