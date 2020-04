Dincolo de obligativitate, vaccinurile trebuie să fie disponibile, consideră Cristian Bușoi Europarlamentarul Cristian Busoi a declarat ca este important ca toti romanii sa aiba acces la vaccinuri, afirmand ca au fost perioade cand anumite tipuri de vaccinuri nu erau disponibile si a spus ca o crestere a accesului la vaccinare - o prioritate a Comisiei Europene - este si mai importanta in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres. "Adica, dincolo de legea vaccinarii, care este extrem de importanta, mai sunt multe alte aspecte de pus la punct pentru a putea vorbi in Romania de o adevarata strategie eficienta de promovare a vaccinurilor. In primul rand, dincolo de obligativitate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Busoi a declarat ca este important ca toti romanii sa aiba acces la vaccinuri, afirmand ca au fost perioade cand anumite tipuri de vaccinuri nu erau disponibile si a spus ca o crestere a accesului la vaccinare - o prioritate a Comisiei Europene - este si mai importanta…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor avea șansa sa obțina de la banci noi credite, în valoare totala de circa 8 miliarde de euro, conform estimarilor Comisiei Europene. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Bancherii italieni se gandesc la clienți in aceasta perioada, afirma Catalin Gherzan, candidatul PER la Primaria Pitești. Acesta spune ca e nevoie și in Romania de masuri de protejare a mediului economic și a cluenților. “In Italia s-a luat masura suspendarii plații ratelor la creditele ipotecare, pentru…

- Numirile facute de domnul presedinte astazi incalca in mod flagrant recomandarile Comisiei Europene din cadrul MCV si reprezinta o grava greseala, a declarat joi Stelian Ion, intr-po conferința de presa.„Pot fi cei mai buni si cei mai competenti procurori din Romania, nu contest lucrul asta si nu fac…

- PSD susține în scrisoarea pe care vrea sa o trimita ambasadelor, Comisiei Europene, Parlamentului European și Comisiei de la Veneția ca intenția Guvernului PNL de a-și asuma raspunderea pe modificarea legilor electorale cu doar câteva luni înainte de alegeri pune în pericol statul…

- Daca Organizatia Tratatului Nord-Atlantic va considera ca o implicare mai intensa impotriva terorismului e importanta, Romania va participa, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la sediul NATO. "Am demonstrat din momentul in care am devenit membru NATO ca pentru noi este important sa ne implicam…

- Daca Organizatia Tratatului Nord-Atlantic va considera ca o implicare mai intensa impotriva terorismului e importanta, Romania va participa, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la sediul NATO, potrivit Agerpres. „Am demonstrat din momentul in care am devenit membru NATO ca pentru noi este important…

- Declarație de presa susținuta de Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania vrea sa obțina aderarea la spațiul Schengen și ridicarea MCV. Președintele și Guvernul sunt angajați in atingerea acestor obiective. (video, deasupra textului!) ActualitateEveniment