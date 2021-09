Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Colceag (49 de ani), tehnicianul interimar al lui Dinamo, a susținut o conferința de presa inaintea partidei cu FC Botoșani, din runda cu numarul 9 a Ligii 1. FC Botoșani - Dinamo se joaca duminica, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro Sorin Colceag a preluat fraiele la Dinamo, dupa desparțirea…

- Sorin Colceag (49 de ani), tehnicianul „satelitului” lui Dinamo, ar urma sa pregateasca prima echipa a „cainilor” in urmatoarele saptamani. E anunțul facut astazi de catre administratorul special Iuliu Mureșan, intr-o perioada in care roș-albii cauta de zor un antrenor dupa indepartarea lui Dario Bonetti. …

- Iuliu Mureșan, administratorul special de la Dinamo, anunța ca Sorin Colceag (49 de ani) va antrena echipa in urmatoarele etape. Dupa desparțirea de Dario Bonetti, caruia i-a fost reziliat contractul marți, pe cale amiabila, Dinamo s-a aflat in cautare de antrenor. Pe lista conducerii clubului s-a aflat…

- Înfrângerea categorica din derbiul cu FCSB (0-6) i-a fost fatala lui Dario Bonetti care a fost nevoit sa plece de la Dinamo București. Dupa rezilierea contractului, tehnicianul italian a afirmat ca "se simte aruncat", deși a facut tot ce a putut pentru succesul echipei.Dario…

- FCSB trece printr-o perioada nefasta din punct de vedere sportiv, dupa ce a fost eliminata din fazele preliminarii ale Europa Conference League. Echipa roș-albastra nu a inceput prea bine nici in campionat, reușind doar o victorie și doua rezultate de egalitate in primele trei runde ale Ligii 1. Darius…

- Veste buna pentru Dinamo. Fundașul central Marco Ehmann (20 de ani) a revenit la antrenamente și se pregatește normal. Dario Bonetti, antrenorul „cainilor roșii”, primește intariri inainte de meciul cu Academica Clinceni, din etapa 3 a Ligii 1. La partida programata luni, 2 august, italianul se va putea…

- FCU Craiova - Dinamo. Dario Bonetti, antrenorul „cainilor”, a efectuat doua schimbari in minutul 35. Toate detaliile despre FCU Craiova - Dinamo, AICI! Asta dupa ce italianul a fost nevoit sa efectueze o schimbare de ultima ora in primul „11”, chiar inainte de startul intalnirii. In locul lui Dudea,…

- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat starea de urgenta din cauza raspindirii incendiilor care sint asteptate sa creasca in amploare in urmatoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate si de vint. "Am ajuns intr-un punct critic", au anunțat autoritațile, care le-au cerut oamenilor…