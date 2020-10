Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Parva a surprins cu parerea sa despre baiatul lui Ștefan Banica Jr. Ce a spus actuala partenera a artistului despre fiul lui? Fanii au observat cum rareori a a ieșit la rampa cu astfel de afirmații. Lavinia Parva, despre baiatul lui Ștefan Banica Jr. Lavinia Parva este unul din personajele publice…

- FCSB. Forțat de imprejurai, Gigi Becali a incercat sa transfere mai mulți jucatori in preziua meciului cu Slovan Liberec, din Europa League. FCSB - Slovan Liberec, in turul III din preliminariile Europa League, se joaca azi, de la ora 20:30, la Giurgiu și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima…

- Ioan Niculae (66 de ani), patronul Astrei Giurgiu, a dezvaluit ca este dispus sa ajute FCSB cu 4 jucatori pentru meciul cu Slovan Liberec din Europa League (turul 3 preliminar). Lotul roș-albaștrilor este decimat de COVID-19, 13 fotbaliști fiind depistați pozitiv. FCSB incearca sa obțina in aceasta…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei, a comentat problemele cu care FCSB se confrunta inaintea meciului cu Backa Topola, contand pentru turul II al preliminariilor Europa League. FCSB are 18 cazuri de Covid (9 jucatori + 9 membri ai staffului) și a ramas cu 14 jucatori pe care-i poate pune…

- Algerianul Rachid Bouhena, de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe, face parte din echipa etapei cu numarul 3 a Ligii I de fotbal, anunțata, astazi, de Liga Profesionista de Fotbal. Potrivit site-ului oficial al LPF, Buena a aratat in meciul de Giurgiu, cu Astra, incheiat la egalitate 2-2, atitudine de capitan,…

- Pablo Cortacero, omul care a preluat pachetul majoritat de acțiuni de la Ionuț Negoița, este gata sa de prima lovitura la Dinamo. Investitorul spaniol vrea sa faca in cel mai scurt timp o echipa care sa se bata la titlu in Liga 1. Iar pentru asta are planuri mari pe piața transferurilor. Vrea sa aduca…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc azi, de la ora 20:30. Dan Petrescu (52 de ani) nu va sta pe banca „feroviarilor”. Daca Universitatea Craiova va caștiga meciul cu Astra la „masa verde”, oltenii sunt campioni și cu un egal cu CFR, in derbyul de luni…

- FCSB a trimis o formula departe de cea standard in meciul pierdut cu CFR Cluj, scor 0-2, iar Mihai Rotaru a taxat acest lucru. Daca Universitatea Craiova va caștiga meciul cu Astra la „masa verde”, oltenii sunt campioni și cu un egal cu CFR, in derbyul de luni searaDaca meciul cu Astra se va juca,…