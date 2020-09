Stiri pe aceeasi tema

- Astazi aflam echipele calificate in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Toate partidele sunt liveSCORE pe GSP.ro, incepand cu ora 17:30. CFR Cluj - Dinamo Zagreb e liveTEXT AICI de la ora 21:00Daca trece de Dinamo Zagreb, CFR Cluj va da in turul 3 preliminar al UEFA Champions League peste…

- de Levente Balint CFR Cluj are avantajul ca joaca pe teren propriu in unicul joc, eliminatoriu, din faza a doua a preliminariilor Ligii Campionilor. Cea mai buna din Romania are insa o misiune extrem de grea. Trupa lui Dan Petrescu va primi vizita unuia dintre cele mai puternice cluburi din sud-estul…

- Gruparea din Gruia intalnește, miercuri seara, pe teren propriu, formația Dinamo Zagreb, in turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Partida, care se va disputa intr-o singura manșa, va incepe la ora 21.00 și va fi arbitrata de o brigada din Portugalia, cu Antonio Emanuel Carvalho Nobre…

- CFR Cluj și Dinamo Zagreb se infrunta astazi, de la 21:00, in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus și Digi Sport 1. CFR Cluj - Dinamo Zagreb se joaca intr-o singura manșa, pe arena campioanei Romaniei. live de la 21:00 » CFR Cluj -…

- Internationalul roman Alexandru Chipciu s-a aratat optimist, marti, inaintea meciului pe care CFR Cluj il va juca miercuri cu Dinamo Zagreb, in preliminariile Ligii Campionilor la fotbal. ''Ne simtim destul de motivati. Un meci frumos de jucat, preliminarii Champions League, contra…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a atentionat, vineri, într-o conferinta de presa online, pe jucatorii sai ca nu îi va folosi în partida cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League pe cei care nu se vor concentra la meciul cu Academica Clinceni,…

- CFR Cluj primește o mana de ajutor de la Bayern Munchen. Calificarea nemților in finala Ligii Campionilor, dupa 3-0 cu Lyon, scapa campioana Romaniei de o posibila intalnire cu Ajax Amsterdam in play-off și face turul 3 mult mai accesibil. CFR Cluj a trecut de Floriana, scor 2-0, in primul tur preliminar…

- CFR Cluj debuteaza in preliminariile Ligii Campionilor in deplasare cu Floriana, campioana din Malta. Se joaca intr-o singura mansa, iar in caz de egalitate dupa 90 de minute vom avea prelungiri si lovituri de departajare. Echipa care se califica va juca in turul 2 preliminar cu Dinamo Zagreb, campioana…