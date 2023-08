Dinamo a bifat al doilea succes la rand in Liga 1, dupa ce s-a impus dramatic, in deplasare, cu scorul de 3-2, in fața celor de la FC Voluntari. Candva o simpla formalitate, duelul cu FC Voluntari a reprezentat pentru Dinamo un nou test pe care „haita” lui Ovidiu Burca l-a trecut cu brio. Alb-roșii […]