Dinamo a invins joi, pe teren propriu, formatia HC Motor, scor 33-29 (16-14), in etapa a 10-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a obținut a treia victorie in competiție. La partida au asistat cateva sute de fani. Principalii marcatori ai confruntarii au fost Nantes 13 goluri, Humet 4, pentru Dinamo, respectiv Malasinkas si Bokhan, cate 6, pentru HC Motor. In etapa a 10-a din Grupa B, tot joi se vor mai disputa partidele PSG – FC Barcelona, FC Porto – Vive Kielce si Flensburg – Veszprem. Pana la aceasta paetida, alb-roșii au obtinut urmatoarele rezultate in…