- Cum la „Arcul de Triumf” nu sunt inca finalizate lucrarile pentru amplasarea sistemului VAR, Dinamo ar putea debuta in noul sezon, cu CSU Craiova, pe noul stadion „Eugen Popescu”. Acest lucru a provocat nemulțumirea președintelui Chindiei, Andrei Cordoș. Luni, Comisia de omologare LPF-FRF-eAD a fost…

- Dinamo are meci pe arena „Arcul de Triumf”, contra Unirii Dej, apoi parcurge o serie de foc - deplasare la Galați, acasa cu CSA Steaua și deplasare la Iași - in tentativa de a prinde in extremis ultimul loc ce duce direct in Liga 1. Dinamo - Unirea Dej se joaca sambata, de la 14:45. Partida va fi liveTEXT…

- In fața a doua mii de fani, cei mai mulți copii, naționala Romaniei a caștigat meciul demonstrativ cu reprezentata FIFPro Europe, 3-2, din Gala Mihai Neșu. Deși nu a marcat, ci doar a oferit o pasa de gol, Nicolae Dica a fost unul dintre cei mai buni jucatori in meciul jucat pe stadionul „Arcul de…

- Dupa remiza cu CSA Steaua de pe teren propriu , sambata, 9 mai, echipa de fotbal Unirea Dej va avea parte de un meci in deplasare in compania formației Dinamo București. Confruntarea cu Dinamo București, din a șaptea etapa a Play-off-ului Ligii 2, este programata sambata, 9 mai, de la ora 14:45, pe…

- Sunt șanse mari ca meciul retur din play-off-ul Ligii 2, Dinamo - CSA Steaua, programat pe 15 mai, sa se dispute pe Arena Naționala. Din informațiile GSP.ro, conducerea lui Dinamo face demersuri in acest sens. Reprezentanții stadionului "Arcul de Triumf" nu vor sa gazduiasca derby-ul, din cauza unor…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…

- Risto Jankov, 24 de ani, este principalul obstacol in calea „cainilor” marți seara, de la ora 20:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, in meciul Dinamo - Poli Iași. Dupa eșecul din Ghencea, cu CSA Steaua (0-2), roș-albii nu mai au voie sa faca pași greșiți daca vor sa promoveze direct in urma play-off-ului…

- Dinamo va juca marți de la ora 20:00 cu Poli Iași, in etapa #5 din play-off-ul ligii secunde. Clubul a pus in vanzare bilete pentru duelul de pe „Arcul de Triumf”, cu prețuri intre 30 și 150 de lei. Vip: 120-150 ron Tribuna 1: 50-70 ron Tribuna 2: 40-50 ron Peluze: 30 ron Biletele se pot achizitiona…