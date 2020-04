Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Politia Romana semnaleaza aparitia unor e-mail-uri potential malitioase, pe care utilizatorii le primesc de la adrese neoficiale si in care acestia ar fi notificati despre faptul ca au devenit subiectul unei anchete. Conform…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, la intalnirea anuala a membrilor Camerei de Comert Americane din Romania, ca Partidul Comunist Chinez s-ar folosi de moartea a mii de europeni pentru a inmana masti marca Huawei deghizate in donatii umanitare. Totodata, el a elogiat masurile…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor confirmați pozitiv la…

- Alessandro Caparco (36 de ani), portarul cu stil spectaculos de la Poli Iași și de la ASA Targu Mureș, s-a casatorit și a ramas in Romania. Asista din București la criza instaurata in Italia și povestește ce se petrece in țara lui. „Ale" are acum 36 de ani și e unul dintre afaceriștii loviți de pandemia…

- Prima cafenea cu pisici din Craiova s-a deschis de puțin timp și are deja succes la iubitorii de animale. Ideea ii aparține actriței Arina Pavalan, in varsta de 26 de ani. ”Cand eram in primul an de facultate, in 2015, am vazut un articol cu acest concept de cafenea cu pisici, care a plecat din Europa,…

- Autoritati avertizeaza cu privire la apelurile false ce pun in alerta salvatorii. 8 secunde a durat apelul la 112 prin care un barbat ameninta ca a pus o bomba la un mall din Bucuresti. 5 institutii au intrat in alerta.100 de specialisti s au mobilizat la fata locului. 2 ore a durat interventia echipajelor.…

- Muzeul National de Arta al Romaniei lanseaza o noua campanie, de data aceasta dedicata sensibilizarii populatiei la problemele pe care persoanele fara adapost le intampina in sezonul rece. Intitulata "La adapostul artei", campania se va derula in perioada 12-29 februarie 2020 in parteneriat cu organizatia…

- Judetul Valcea, potrivit Directiei de Statistica, a inregistrat in luna noiembrie un salariu mediu net de 2.548 de lei. Un valcean obtine in medie cu 1000 de lei mai putin decat un clujean si cu cu peste 1200 de lei in minus fata de un bucurestean. 600 lei este diferenta la 100 de km mai sus, intre…