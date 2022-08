Stiri pe aceeasi tema

- "S-au vandut mai multe mașini electrice și hibrid decat autoturisme diesel" Programul RABLA Plus, pentru stimularea achiziției autovehiculelor elictrice pentru flote comerciale, urmeaza sa fie lansat în 2023. Ministrul mediului, Tánczos Barna, a spus ca - în premiera - vânzarile…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul etapei secunde din Liga 2. Etapa cu numarul 2 incepe vineri, 12 august, de la ora 18:30, cu duelul dintre Csikszereda și Concordia Chiajna, doua formații cu pretenții de play-off. Runda se incheie marți, de la ora 18:00, cand Dinamo primește vizita Oțelului.…

- Dinamo și-a aflat astazi programul pentru primul sezon din istorie pe care „cainii” il vor petrece in eșalonul secund. Roș-albii incep in deplasare, cu Progresul Spartac, derby-ul cu CSA Steaua fiind programat in etapa a 6-a. Roș-albii, care nu sunt vazuți printre favoriții la promovare, vor avea parte…

- Dupa ce Dinamo a retrogradat in Liga 2, iar conducerea incearca sa se miște rapid in vederea noului sezon. Cu mari probleme financiare, Dinamo nu știe daca se va inscrie in noul sezon de Liga 2, dar conducerea clubului ramane optimista și se pregatește pentru noul sezon din Liga 2. ...