- Dinamo incearca sa gaseasca soluții care sa dinamizeze atacul echipei lui Gigi Mulțescu. In condițiile in care ofensiva „cainilor” este la pamant, iar echipa a reușit doar doua goluri și doua puncte in ultimele 8 etape. Primul transfer ar putea fi Nemajna Petrovic. Formația din Ștefan cel Mare a suferit…

- Dinamo continua sa se afle in criza și a pierdut in deplasare, 0-1 cu Poli Iași, la debutul lui Gigi Mulțescu pe banca echipei roș-albe. Dupa infrangerea cu ultima clasata, mijlocașul italian Diego Fabbrini (30 de ani) a fost cel mai criticat jucator de la Dinamo. „Fabrrini e o frana in jocul lui Dinamo.…

- Mijlocașul Janusz Gol (35 de ani) va reveni duminica in lotul lui Dinamo, la o zi dupa partida cu Poli Iași din Liga 1. La inceputul lunii martie, Janusz Gol a plecat in Polonia pentru a-și rezolva problemele medicale. Mijlocașul lui Dinamo a tratat o pubalgie mai veche, iar acum se va intoarce in Romania…

- Sergiu Hanca (28 de ani), fost jucator la Dinamo, este convins ca Gigi Mulțescu (69 de ani) va „resuscita” clubul Ștefan cel Mare. Gigi Mulțescu este noul antrenor al lui Dinamo și preia echipa de pe locul 14 in Liga 1, dupa ce „cainii roșii” au ratat calificarea in play-off pentru al 4-lea sezon consecutiv.…

- FC Viitorul a anunțat in aceasta seara, chiar inaintea partidei cu FC Argeș, ca l-a imprumutat in Ucraina pe olandezul Bradley de Nooijer (23 de ani). Fundașul stanga a fost cedat pana la finalul campionatului la Vorskla Poltava, locul 5 in campionatul din Ucraina, nimeni alta decat echipa care o scotea…

- Helmut Duckadam, 61 de ani, il critica pe Denis Haruț (21), fundașul dreapta de la FC Botoșani, pentru ca nu a acceptat sa mearga la FCSB. CONTEXT: Fundașul dreapta Denis Haruț era achiziționat cu 700. ...

- Edi Iordanescu l-a convins pe Diego Fabbrini sa vina la CFR Cluj și mutarea ar putea fi oficializata în doar câteva zile, conform Prosport.ro. Fabbrini este neplatit de mai multe luni de Dinamo și are un memoriu depus pentru a deveni jucator liber de…

- Fundașul dreapta Constantin Nica (27 de ani) e tentat de o revenire la Dinamo. Intr-o perioada dramatica din punct de vedere financiar, fara vreun salariu virat de investitorii spanioli de la startul sezonului, Dinamo inca atrage. Astazi a obținut semnatura lui Andrei Blejdea (24 de ani), iar acum poate…