Dinamo, învinsă de Sepsi, în etapa a 28-a. Torje a ratat un penalty (Video) Dinamo a fost invinsa, marti, pe teren propriu, scor 1-3, de Sepsi Sfantu Gheorghe, in al doilea meci al etapei a 29-a a Ligii 1. Dinamo a deschis scorul in minutul 11. Patriche l-a faultat pe Luckassen, arbitrul a dictat penalty, iar Stefanescu a marcat din lovitura de la 11 metri. In prelungirile primei reprize, Patriche a fost tinut in careu de Dumitrescu, iar arbitrul Flueran a dictat in nou penalty. Torje a executat, mingea a lovit bara, a ricosat pana la Jonathan Rodriguez, care a centrat, iar Patriche a marcat cu capul pentru 1-1. In minutul 53, Sepsi a trecut din nou in avantaj, in urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

