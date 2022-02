Dinamo – Gaz Metan 4-0, în Liga 1. Torje a marcat două goluri (Video) Dinamo a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a 27-a a Ligii 1. Echipa ardeleana a ramas in aceasta saptamana fara mai multi jucatori si fara antrenorul principal Ilie Poenaru. Dinamo a deschis scorul in minutul 20. Matei a șutat spre poarta, iar Ivanovski a deviat decisive. Alb-roșii au dus scoul la 2-0, in minutul 38, cand Bordușanu l-a invins pe Buzbuchi. In minutul 73, Dobrescu l-a faultat in careu pe Ahmed Bani, iar arbitrul central a dictat penalty. Torje a transformat de la punctul cu var, iar scorul a devenit 3-0. Torje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

