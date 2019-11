Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj joaca impotriva lui Dinamo in cadrul etapei #11 din Liga 1, iar antrenorii celor doua echipe s-au copleșit cu laude inaintea intalnirii din „Ștefan cel Mare”. Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 19:00, in „Ștefan cel Mare” și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look…

- Dinamo gazduiește campioana CFR Cluj duminica, in cadrul etapei #16 din Liga 1, iar Dan Petrescu nu iși subestimeaza adversara. Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 19:00, in „Ștefan cel Mare” și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. …

- CSM București joaca duminica un meci extrem de important in economia grupei. Punctele cu Esbjerg conteaza și in faza a doua a competiției CSM București - Esbjerg se joaca duminica, de la ora 14:30, in Sala Polivalenta din București și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. …

- Tocmai s-a terminat turul sezonului regulat din Liga 1, insa LPF a stabilit deja programul etapei a 16-a in care se va disputa derby-ul Dinamo - CFR Cluj. Toate meciurile din Liga 1 pot fi urmarite liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Partida-vedeta a etapei…

- Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida cu Gaz Metan Mediaș de sambata, dar și despre șansele Romaniei de a se califica la Campionatul European 2020. Dinamo - Gaz Metan se joaca vineri, 18 octombrie, de la ora 20:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Meciul dintre Dinamo și Viitorul din etapa #14, prima a returului Ligii 1, programat inițial pe Arena Naționala, se va juca in „Ștefan cel Mare”. Dinamo - Viitorul se joaca duminica, 27 octombrie, de la ora 20:30, iar meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT…

- CFR Cluj și Lazio se infrunta joi, de la 19:55, in grupele Europa League. Ștefan Radu (32 de ani), Luis Alberto (26 de ani) și Ciro Immobile (29 de ani) nu au facut deplasarea in Gruia. CFR Cluj - Lazio e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look…

- FC U Craiova - U Cluj, din șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa marți, 24 septembrie, de la ora 21:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Partida dintre FC U Craiova și U Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Dupa multe tentative…