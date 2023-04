Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București și-a adjudecat al 19-lea titlu de campioana a Romaniei din istoria clubului. „Dulaii” au caștigat clar duelul cu CSM Vaslui (39-29) și sunt matematic campioni cu 4 etape ramase de disputat.

- Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins duminica, pe teren propriu, formatia Dinamo Bucuresti, scor 89-67 (44-29), in meci contand pentru etapa a XXIV-a a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Bircevic 20 puncte, Richard 16, pentru U BT Cluj, respectiv…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București intalnește formația germana THW Kiel in „optimile" Ligii Campionilor. Primul joc s-a disputat miercuri, 22 martie, la București, unde nemții s-au impus cu 41-28 (FOTO, cu Ante Kuduz la minge). Revanșa va avea loc miercuri, 29 martie, de la ora 19:45, la Kiel.…

- Dinamo București intalnește, miercuri seara, de la ora 19.45, pe teren propriu, formația germana THW Kiel, in manșa I a play-off-ului Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida retur va avea loc saptamana viitoare, in Germania, caștigatoarea acestei duble manșe urmand sa se califice in sferturile…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București a invins cu 30-27, pe GOG din Danemarca, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Campionilor, grupa A, joc desfașurat joi, 23 februarie, pe teren propriu (FOTO, cu oaspeții in albastru). Cu acest succes, formația noastra a acumulat 13 puncte in clasament și…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo București, intalnește, joi seara, pe teren propriu, de la ora 19.45, formația daneza GOG Gudme, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa, penultima, din faza grupelor Ligii Campionilor. Inaintea acestui joc, formația bucureșteana se afla pe locul V in clasamentul…

- Campioana en titre la baschet fete, Sepsi Sf.Gheorghe, a bifat, sambata seara, pe teren propriu, a 15-a victorie consecutiva din actuala stagiune a Ligii Naționale, 105-67 cu Rapid București. Formația covasneana conduce in clasament cu 28 puncte, fiind urmata de Baschet Arad cu 25 puncte. In cadrul…