Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și FCSB se intalnesc duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00. Flavius Stoican (45 de ani), antrenor „cainilor”, a programat un meci amical in saptamana partidei. FCSB - CFR Cluj, derby-ul inceputului de an in Liga 1, este liveTEXT AICI de la ora 20:00 Roș-albii se pregatesc de astazi exclusiv…

- Dinamo este foarte aproape sa obțina semnatura lui Cristiano Figueiredo (31 de ani), portarul campioanei CFR Cluj. Aflata intr-o situație dificila la capitolul portari, Dinamo l-a transferat de urgența Thomas Chesneau (22 de ani), ultima data in liga secunda, la Concordia Chiajna. Flavius Stoican inca…

- Discuțiile despre o noua creștere a numarului de echipe din Liga I le-a dat motiv rivalilor lui Dinamo sa invoce o “dedicație”. Sa nu trecem cu vederea ca echipele de club din țara noastra au reușit performanțe internaționale notabile atunci cand primul eșalon fotbalistic era compus din 18 echipe. O…

- O tanara din Romania a recurs la un gest șocant, dupa ce a transmis in direct dintr-un cimitir simularea morții ei. Fata a luat cu ea flori, lumanari și un sicriu, iar prietenii ei au ajutat-o sa realizeze aceste secvențe teribile.

- Flavius Stoican (45 de ani) a inceput al treilea mandat ca antrenor al lui Dinamo, dupa ce Mircea Rednic (59 de ani) a fost demis in mod surprinzator. Noul tehnician al "cainilor roșii" are o misiune extrem de dificila. La finalul turului, Dinamo este pe penultimul loc in campionat, iar in vestiar atmosfera…

- Flavius Stoican, 45 de ani, este noul antrenor al „cainilor roșii”, inlocuindu-l pe Mircea Rednic, mazilit de Iuliu Mureșan. Stoicanetti este la al 3-lea mandat al sau pe banca tehnica a bucureștenilor și are misiunea teribila de a-i scapa pe cei de la Dinamo de la retrogradare. ...

- Bosniacul Andrija Stipanovic (35 de ani) a povestit cum a fost pentru el venirea in Romania, in urma cu 10 ani, și cum vede acum țara. Baschetbalistul celor de la U-BT Cluj a povestit cum a fost atacat de caini in urma cu mai mulți, inainte de un meci la Ploiești, dar spune ca acum se simte foarte bine…

- Oficialii clubului FCU Craiova si antrenorul principal Eugen Trica au ajuns la un acord pentru incetarea colaborarii, a anuntat gruparea din Banie, sambata, pe pagina sa de Facebook . Despartirea survine dupa infrangerea suferita vineri, la Craiova, 1-2 cu Academica Clinceni, in etapa a 19-a a Ligii…